MHP'li Kılavuz'a yakınlığıyla biliniyor: Anamur Ülkü Ocakları Başkanı’nın otomobili kundaklandı

Mersin'de MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'a yakınlığıyla bilinen Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar’ın otomobili, evinin önünde park halindeyken kundaklandı.

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MHP'li Kılavuz'a yakınlığıyla biliniyor: Anamur Ülkü Ocakları Başkanı’nın otomobili kundaklandı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a yakınlığıyla bilinen Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar'ın otomobili, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ateşe verilerek kundaklandı. Olay önceki sabah 03.00 sıralarında Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. 

Sözcü'nün aktardığına göre, Satar’ın evinin önünde park halinde iken kundaklanan otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Kullanılamaz hale gelen araç çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Araçta zaman zaman patlama yaşanması çevredeki vatandaşlar arasında korku yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen araçta yapılan ilk incelemede kundaklanma bulgularına ulaşıldığı öğrenildi. Kundaklama olayı ile ilgili polisin inceleme ve araştırması ise çok yönlü sürüyor. 

KILAVUZ'UN ADI SİNAN ATEŞ CİNAYETİYLE GÜNDEMDEYDİ

Kılavuz'un adı son olarak, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürüldüğü olayla gündeme gelmişti.

Cinayetteki kilit isimlerden biri, Kılavuz'un evinde bulunmuştu. Siyasetçinin güvenlik güçlerine "Siz gidin, sahibiniz gelsin" dediği ileri sürülmüştü.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise cinayetle parti arasında iltisak kurulmasına tepki göstermiş; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden şu mesajı vermişti: "Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka olduğunu görelim."

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