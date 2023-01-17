AKP'den tüm zamanların rekoru: Müteahhitlere 70 milyar TL’lik ödeme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri, AKP’nin kötü ekonomik koşulların ve derinleşen krizinde de engel olamadığını gösterdi, çok sayıda harcama kaleminde rekor kırıldı.

Kamu kaynaklarını betona gömen AKP’nin bu ısrarı, müteahhitlere gelir olarak döndü. Geçen yılın tamamında 70 milyar TL’lik müteahhitlik giderine imza atıldı. Günlük ortalama 191 milyon TL’ye denk düşen tutarları müteahhitlerin kasasına gönderen AKP, tüm zamanların rekorunu kırdı. İktidar, 2021 yılında ise müteahhitler için yaklaşık 35 milyar TL’lik harcama yapmıştı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, merkezi yönetim bütçe giderlerinin detaylı olarak raporlandığı 2004 yılından bugüne kadarki en yüksek örtülü ödenek harcamasına da 2022 yılında imza atıldı. 2021’de 2 milyar 714 milyon TL’yi "örtülü" harcayan Saray yönetimi, bu rekoru 2022 yılının tamamı için 3 milyar 478 milyon TL’lik harcama ile geride bıraktı.

FAİZDE DE REKOR

AKP, çok sayıda harcama kaleminde olduğu gibi faiz giderlerinde de rekor kırdı. Buna göre, 2020 yılında 133 milyar 961 milyon TL, 2021 yılında ise 180 milyar 850 milyon TL faiz giderine imza atan Saray yönetimi, 2022’de neredeyse son iki yılın giderinin toplamına denk düşen 310 milyar 803 milyon TL’lik faiz harcamasına imza attı.

Hazine’ye göre, 2022 yılında kamunun kira giderlerinin toplamı, yine rekor kırarak 21 milyar 197 milyon 661 TL oldu. 2021’in kira gideri ise 11 milyar TL olarak kayıtlarda yer aldı.

Kamuda tasarruf genelgesi yayımlayarak, zorunlu haller dışında taşıt alımını yasaklayan iktidar, bu genelgeye rağmen taşıt alımlarına 1 milyar TL’den fazla harcadı. Kara, hava ve deniz taşıtı gibi taşıt alımlarına 2022’de toplam 1 milyar 351 milyon TL harcandı. Geçen yılın 11 ayında 589 milyon TL harcayan iktidar, sadece Aralık ayında 787 milyon TL’lik taşıt aldı.

92 MİLYAR TL’LİK KKM

Döviz kurunda yaşanan yüksek artışın ardından yürürlüğe konulan kur korumalı TL mevduat hesaplarının Hazine’ye yükü de harcama rakamlarında yer aldı. İlk olarak Mart ayında harcama yapılan kalem için 2022’nin tamamında 92 milyar 538 milyon TL ödendi.