Demirtaş'tan seçim mesajı: Öncülük etmek CHP'ye düşer
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliği konusuna CHP'nin öncülük etmesi gerektiğini belirtti.
Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliğiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
"Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer" diyen siyasetçi, şöyle devam etti:
Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı. Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur."
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