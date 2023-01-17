'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözlerine dava açılmıştı: İlker Başbuğ hakkında karar

“FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek inkar olur” diyerek 2009'da Meclis'ten geçen yasayı işaret eden 26’ncı Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardıklarına göre, savcı, İlker Başbuğ'un yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraati yönünde mütalaa verdi. Başbuğ'un avukatları, atılı eylemi işlemediği sabit olduğundan beraatine karar verilmesini istedi.

75. Asliye Ceza Hakimi ise "sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" nedeniyle beraatine karar verdi.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Başbuğ, Ocak 2020'de Haber Global konuk olduğu programda, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatmış ve şunları söylemişti:

"FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok, biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada "AK Parti ile cemaati bitirme planı" algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel yetkili mahkemelerde yargılanır. Kayseri'de biz bir olay yakalamıştık Hava İkmal Bölge Komutanlığı'nda astsubay yakaladık. Flaş bellek ayarlıyorlar. Burada sivillerden yardım alıyorlar. 14 Nisan 2009'da 'FETÖ ile mücadele edeceğim' dedim. Bu kanun teklifini kim hazırladı, tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın."