HDP yöneticileri: Adayımızı 10 gün içinde açıklarız

Tayip Temel: HDP on gün içinde bir aday açıklar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, partisinin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını söylemesinin ardından, siyaset arenasında adaylık ve seçim tartışmaları hız kazandı.

Bazı yorumcular, HDP’nin Altılı Masa’nın adayını desteklemek yerine kendi adayıyla yarışa girmesini, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakacağını belirtiliyor. Dolayısıyla, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı yarışında ipi göğüslemesinin zorlaşacağını kaydediyorlar.

HDP 10 GÜN İÇİNDE ADAYINI AÇIKLAYACAK

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Milletvekili Tayip Temel, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'yla yaptıkları görüşmede, partinin on gün içinde cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini açıkladılar.

Nagehan Alçı, "HDP adayını birkaç haftaya açıklıyor" başlıklı yazısında, görüşmenin ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Temel 'Merkez Yürütme Kurulumuz bugün toplandı Nagehan Hanım ve Mithat Hoca ile Pervin Hanım’ın çıkışlarının uygun olduğuna karar verdik. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak çalışmalarımızı hızlandırdık.' dedi.

Tayip Bey’e 'İsim ne zaman kesinleşir?' diye sorunca '10 gün içinde bir aday ile çıkarız' yanıtını verdi. Şayet öyle ise HDP, 6’lı Masa’nın adayından önce kendi adayını açıklamış olacak ve kesinlikle geri adım atmayacağının altını çiziyor.

Meral Danış Beştaş'a aynı soruyu sorduğumda biraz daha geniş bir zaman dilimini işaret etti. O da en hızlı şekilde karar vermek istiyoruz dedi ama 'Hızdan ne kadar süreyi kast ediyorsunuz?' diye sorunca 'Birkaç hafta içinde adayı kararlaştırıp açıklarız' yanıtını verdi.”

“HDP’NİN 6’LI MASA’NIN PARTİLERİNE YÖNELİK TUTUK HALİNDEN RAHATSIZLIK DUYDUĞUNU ÇOK NET HİSSETTİM”

Muhalefetin HDP’ye yönelik tavrından parti yöneticilerinin rahatsız olduğunu aktaran Nagehan Alçı, yazısını şöyle sürdürdü:

“Meral Hanım ile konuşurken HDP’nin 6’lı Masa’nın partilerine yönelik tutuk halinden rahatsızlık duyduğunu çok net hissettim. Açık bir şey söylemedi ama 'Sonuçta biz de bir partiyiz. Kendi yolumuzda yürüyoruz. Kimseye yakınlaşmaya ya da başkalarına göre geri adım atmaya ihtiyacımız yok. Biz bu işin kurucu unsurları arasındayız' cümlelerini kurdu.

Ben ‘Ama sizin aday çıkarmanız seçimi büyük olasılıkla ikinci tura taşıyacak, ikinci turda Tayyip Erdoğan’ın şansının 6’lı Masa’nın adayının karşısında artacağı yönünde yaygın bir kanaat var, siz Cumhurbaşkanı’na o yolu açmış olmayacak mısınız?’ diye sorunca iddialı bir siyasetçi cevabı verdi: 'Nagehan Hanım ikinci tura Erdoğan’ın karşısında biz çıkacağız ve kazanacağız.'

Elbette yapılan hiçbir anket böyle bir olasılığa işaret etmiyor ama Beştaş’ın bu cümlesi HDP’nin aday konusundan feragat etmeyeceğini açık seçik ortaya koyuyor.

Kısacası cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle ikinci tura kaldı…"