Erdoğan söz vermişti; tasarı komisyona indirilmeyince EYT'liler ayağa kalktı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Baran sosyal medyada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına rağmen konu hakkında düzenlemenin gerçekleştirilmemesi tepkilere neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın açıklamalarına rağmen iktidarın ve ilgili bakanlıkların çalışmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyona indirilmedi.
EYT'liler verilen sözüm yerine getirilmemesi ve ertelemelerin devam etmesi nedeniyle sosyal medyadan tepki gösterdi.
Öte yandan Erdoğan, EYT'nin Türkiye üzerine yük olduğunu savunmuş seçimlerin yaklaşmasıyla kararını değiştirmişti.