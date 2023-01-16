Anket: İktidarın EYT'de yaş şartını kaldırmasına seçmenin tepkisi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve genel seçimlere yönelik siyasi partilerin hazırlıkları sürerken iktidar partisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında düzenlemede değişikliğe gitti. EYT için yaş şartının kaldırıldığı kamuoyuna duyuruldu.

EYT'liler hakkında düzenleme sözünü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından verilse de tasarı henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyonuna sunulmadı

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Optimar Araştırma ise iktidarın EYT'de yaş şartının kaldırılması hakkında aldığı kararı seçmene sordu.

Optimar Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; çalışmanın Türkiye genelini temsilen seçilmiş 26 ilde, toplamda 2 bin 1 kişi gerçekleştirildiği ifade edildi.

EYT'de yaş şartının kaldırılmasını olumlu bulanların oranı yüzde 60.1 olurken; olumsuz bulanlar yüzde 29.1 oranında kaldı. Kararsızım diyen katılımcıların oranı ise yüzde 10.8 oldu.