AKP'nin teklifi Meclis'te: Kadroya geçen bazı çalışanların maaşı düşecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP, MHP ve BBP’nin sunduğu Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. 9 maddelik teklif, 458 bin 615 sözleşmeli memurun kadroya geçirilmesini öngörüyor.

Teklifin görüşmeleri, usul tartışmasıyla başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Seçim dönemine girdik artık, bu dönemde önemli kanunlar geliyor” dedi. Teklifle ilgili kendilerine etki analizi sunulmadığını ve teklifin ne kadara mal olduğu ile ilgili bir bilginin paylaşılmadığını dile getiren Kuşoğlu, “Burada zikredilenler dışında da birçok kurumdan çok fazla talep var. Olanları da değerlendirmek, hiç olmazsa acele etmeyelim. Bu konuları da değerlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÇAY GETİREN PERSONELDE BİLE 7-8 AYRI MAŞ”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis’in çıkardığı yasalar ile 5 yıldır yapısal reform yapmadığını kaydederek, “Bu dönemin sonunda da palyatif teklifler içeren bir yasa teklifi ile karşı karşıyayız. Kamuda ciddi sıkıntılar var. Kamuda personel reformuna ihtiyaç var. Personel reformu yapmamız gerekiyor. Şu Meclis’te bize çay getiren arkadaşlara sorun, 7-8 ayrı statüde bulursunuz. 7-8 tane maaş bulursunuz. Bunları personel reformuna çevirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise kamudaki mağduriyetin tamamının teklifle giderilmediğine dikkat çekerek, “Yapacaksak, doğru dürüst bir şey yapalım. Biraz gecikmeli çıksın. Ama vermediğimize ne için vermediğimizi, verdiğimizi de niye verdiğimizi kamuoyuna açıklayalım” önerisinde bulundu.

“REFORM EDİLMESİ GEREKİRKEN BERBAT BİR ŞEKİLDE BOZULMUŞ”

Teklif üzerine görüşmelerde ise CHP’li Kuşoğlu, kamu personel rejiminde reform yapılması gerektiğini kaydederek, “Reform edilmesi gereken bir sistem var. Çok önemli bir sistem. Devleti devlet, bürokrasiyi bürokrasi yapan, çalıştıran bir sistem. Ancak maalesef bu sistem reform edilmesi gerekirken daha berbat bir şekilde bozulmuş ve bugünlere gelinmiş. Bugün de bir seçim öncesi maalesef bir düzenleme yapamayacağız, sıkıntılar devam edecek. Devletin işleyişi ile ilgili o kadar sıkıntı, sorun varken, bunları görüyorken, kurumlar ve mevzuat bazında ve bireysel bazda devlet sıkıntılıyken, daha fazla sıkıntı çeken bir yapıya dönüşecek” diye konuştu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, “Bu ülkede çalışan geniş kesimler hep birlikte kadroya dahi olabiliyor mu, güvenceli çalışma kural haline geliyor mu? Yoksa tam tersine milyonlarca insanın hoşnutsuzluğundan, yeter artık demesinden dolayı, seçimden dolayı, artık iktidarın zorunluluktan dolayı rıza üretmesi mi bu yasa? Biz olumlu taraflarını görüyor ve size günaydın diyoruz” dedi.

İMAMLARIN KADROYA GEÇMESİNİN MALİYETİ 77 MİLYON LİRA

AKP, milletvekillerine teklifle ilgili yaptığı etki analizini sundu. Etki analizine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vekil olarak görev yapan 1710 imam, hatip, müezzin, kayyım bulunuyor. Vekil olarak görev yapanların 8 bin 486 lira, kadrolu olarak görev yapanların 12 bin 250 lira maaş aldığı belirtilen analizde, bunların kadroya alınması sonucunda kamuya maliyetin yıllık 77 milyon 237 bin 280 lira olacağı belirtildi.

Düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamında ve mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu personelin memur kadrolarına atanmaları, ayrıca 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi düzenleniyor. Bu personelin mazeret nakli süresinin 1 yıldan 4 yıla çıkarılması muhalefet tarafından eleştiriliyor. Bu düzenleme ile 4’üncü Maddenin (B) fırkası kapsamında çalışan 413 bin 671 kişi, mahalli idarelerde çalışan 36 bin 346 kişi, aile hekimliklerinde çalışan aile sağlığı elemanı olarak çalışan 3 bin 542 kişi, sulama birliklerinde çalışan 32 kişi olmak üzere toplamda 453 bin 620 kişi kadroya geçiyor.

“KADROYA GEÇİNCE ÜCRETLERİ DÜŞECEK”

Etki analizinde “Sözleşmeli bilişim personeli, mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve kurumların özel mevzuatına dayalı olarak çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretlerinde kadroya geçmeleri halinde düşüş olacaktır. Bu personelin kadroya geçmesinin bütçeye ilave yük getirmeyeceği değerlendirilmektedir” denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan hizmetlerde görevlendirilen 2 bin 495 personel de kadroya geçiriliyor. Analize göre, bu personelin kadroya alınmasının kamuya yıllık maliyeti net 243 milyon 331 bin 302 lira olacak.

Sağlık Bakanlığı’nda açıktan vekil olarak ebe ve hemşireler de kadroya girecek. Bu statüde istihdam sayısı 790 kişi. Kadroya alınmasının yıllık maliyeti ise 22 milyon 150 bin 292 lirayı bulacak.

Teklifin toplam maliyeti ise 342 milyon 718 bin 874 TL olacak.

Kaynak: ANKA