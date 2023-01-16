Yargıya güven dipteyken Adalet Bakanlığı'ndan yeni hamle: Mahkemelerin adı değişecek

Türkiye'de yargıya güven yüzde 31 olarak ölçülürken, sorunu çözmesi beklenen Adalet Bakanı Bozdağ, bölge mahkemelerinin adının istinaf olarak değiştirileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Yargıya güven dipteyken Adalet Bakanlığı'ndan yeni hamle: Mahkemelerin adı değişecek

Türkiye’de uzun yıllardır yargıda yaşanan sorunlar eleştiri konusu oluyor. Muhalefet liderleri hemen her konuşmalarında “adalet” vurgusu yaparak, yargı kararlarına ve işleyişe dair eleştirilerini gündeme taşıyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla, adalet tartışmaları zirve yaptı.

Araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalarda ise, yargıya güven dip noktasında. ‘KONDA’nın İnsan Hakları Derneği için yaptığı “Hapishaneler ve Mahpuslar Algı Araştırması”nda “Türkiye’deki adalet sistemine güveniyor musunuz?” sorusuna “Güveniyorum” diyenlerin oranı yalnızca %31, “Güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise %69 olarak ölçüldü.

BOZDAĞ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ PEŞİNDE

Tüm bu tartışmaların gölgesinde, sorunun birinci derecede muhatabı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Bozdağ, yargıda yaşanan sorunların çözüm yollarına ilişkin bir mesaj vermedi ancak, "İstinafın adını değiştiriyoruz. Bölge Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi biliyorsunuz istinafın şu andaki adı, biz Adli İstinaf Mahkemesi, İdari İstinaf Mahkemesi olarak değiştiriyoruz. Zaten kanunda 'istinaf kanunu yolu' deniyor ve istinafın saygınlığına uygun bir isimle onu nitelendirmeyi uygun görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu yargı paketinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin adı Adli İstinaf Mahkemesi; Bölge İdare Mahkemelerinin adı da İdari İstinaf Mahkemesi olarak değiştirilecektir. 'İstinafa gidiyoruz' dediğimizde şimdi gerçekten istinafa gidilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ mahkeme
Son Güncelleme:
Pınar Selek için kırmızı bülten ve tutuklama kararı Güncel 16 Ocak 2023 13:53
Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı Güncel 16 Ocak 2023 13:13
Yurt müdürünün istismar ettiği çocuklara skandal sorular Güncel 16 Ocak 2023 10:41
Kendisini takip eden iki kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Güncel 16 Ocak 2023 10:03
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok
Son anket: İstanbul'da 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı Son anket: Megakentte 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı
Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus! Son tarih açıklandı
EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu
Emin Çapa'dan Enver Aysever'e: İstesem CNN Türk'e girmeni engellerdim, torpiline sor Emin Çapa'dan Enver Aysever'e: İstesem CNN Türk'e girmeni engellerdim