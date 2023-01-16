Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı

Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasında gözettiği dengeyi bozmaya başladığını belirterek, ABD gibi bir müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

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Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile 18 Ocak'ta Washington'da yapacağı görüşmede, Stratejik Mekanizma Toplantısı'nın bakanlar düzeyinde ikinci toplantısını gerçekleştireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Blinken ile çarşamba günü gündemlerini belirledikleri konuları değerlendireceğini vurguladı.

F-16 SÜRECİNİ ÖZETLEDİ

Çavuşoğlu, burada F-16 meselesiyle ilgi askeri müzakerelerin tamamlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığına iletti. Yönetim, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gayriresmi şekilde Kongreye bildirimde bulundu. Her iki kanatta da Dış İlişkiler Komisyonunun başkanları ve en tecrübeli üyeye bildiriliyor. Buradan daha sonra bir itiraz gelmezse de süreç tamamlanıyor. Resmi bildirim oluyor. ABD Kongresinin, Başkan'ın bu yöndeki talebini yüzde 51 ile reddetme ihtimali var. Eğer bu olursa Başkan, tekrar gönderir. Eğer bu olursa bu kez üçte iki çoğunlukla reddedilmesi gerekir."

"SORUNSUZ ŞEKİLDE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bunun Amerikan tarihinde çok fazla görülmediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Özellikle bir Senatör, sürekli itirazını gündeme getiriyor. Ama daha önce sunulan değişiklik önergeleri temizlendi biliyorsunuz. Biz sorunsuz bir şekilde geçmesini bekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, ABD yönetimiyle her anlamda anlaşma sağladıklarını belirterek, "(ABD yönetimi) Kararlı durursa sorun yaşanmaz. Elimizi kolumuzu bağlayan şartlı şekilde bir ülkeden ürün almak istemeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'YE DENGE TEPKİSİ

Yunanistan'a F-35 verilmesine ilişkin medyadaki haberlere de değinen Çavuşoğlu, "Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı. ABD'nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs'ta da Türk ve Rum kesimleri arasındaki denge bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kimin hangi tarafa silah sattığıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak, "Bizim için önemli olan bizim gücümüz ne, ne yapıyoruz, çıkarlarımız için hangi adımları atıyoruz, bizim için önemli olan bu." dedi.

Kaynak: AA

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ABD Yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu
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