Yurt müdürünün istismar ettiği çocuklara skandal sorular: “Hocan sana dokunurken bir şey hissettin mi?”

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 yılında her gün en az 195 çocuk cinsel istismara maruz bırakılıyor. Bunun son örneği ise Kırşehir’de yaşandı. Kentteki bir fen lisesine ait öğrenci yurdunun müdürü N.A., çok sayıda çocuğu istismar etti.

Çocuklar, ilk başta kendilerine ‘babacan’ davrandığını belirttikleri müdürün davranışlarının giderek değişmeye başladığını kaydetti. Müdürün, yurtta kalan kızlardan birine, “Bundan sonra yalnızca benim yanımda açık giyineceksin” dediği iddia edildi.

Öte yandan yurt müdürü N.A.'nın yasak olmasına karşın kızların kaldığı odalara haber vermeksizin girip çıktığı da öne sürüldü. Müdürün istismarına maruz kalan çocuklardan birinin okul dışındaki bir markette müdür tarafından sıkıştırıldığı da iddialar arasında yer aldı.

ÇOCUKLARA SKANDAL SORULAR

Müdürün tavırlarından rahatsız olan öğrencilerden biri Kırşehir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) yardım istedi. Müdürden şikayetçi olunurken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de çocukların yanında davaya müdahil oldu. Müdür N.A. geçen yıl nisan ayında tutuklandı ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, çelişkili beyan verdikleri gerekçesiyle çocukların dört kere ifadeleri alınırken müdürün avukatının çocuklara, “Hocan yatakta sana dokunduğunda bir şey hissettin mi?” diye sorduğu ifade edildi. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan okul müdürüne yönelik kararın 31 Ocak’ta görülecek mahkemede verileceği kaydedildi.

SAVCI EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Dosyaya bakan savcı da mütalaasında, “Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki sınırı aşıldı” notuyla müdüre yönelik en ağır cezayı istedi.

Söz konusu davaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan, "Küçücük çocuklara iftira atıyorlar. Bu çocuklar aylarca uğradıkları istismarı, cinsel saldırıyı anlatmaya korktular. Bu çocuklar susmadı ve kendi haklarını kendileri aradılar. Yaşadıklarını anlattılar" dedi.