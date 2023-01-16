Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek için kırmızı bülten ve tutuklama kararı

Yargıtay tarafından 1998’deki Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin hakkındaki beraat kararı bozulan Pınar Selek’in yeniden yargılanacağı davada mahkeme, Selek’in yokluğunda tutuklanmasına ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Davanın yeniden görülmesine 31 Mart'ta başlanacak.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca, Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de 7 kişinin ölümüne, 127 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamaya ilişkin 4. kez bozulan dava dosyası, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkemece hazırlanan tensip zaptında, Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk ‘sanık’ sıfatıyla yer aldı. Sanıkların suçunun ‘devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak’ olduğu kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Mahkeme, sanık Pınar Selek'in yokluğunda tutuklanmasına ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti. Heyet ayrıca, sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Davanın yeniden görülmesine ise İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Mart 2023’de başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA