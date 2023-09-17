İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşla saldıranlara dava: 'Örgütlü değil'miş!

Seçim döneminde İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine taşlı saldırı düzenlenmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 28 kişiye dava açıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, yaşananların "örgütlü olmadığı" öne sürüldü.

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İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşla saldıranlara dava: 'Örgütlü değil'miş!

14 Mayıs seçimlerinden önce Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 7 Mayıs’taki Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenmişti.

İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşla saldıranlara dava: 'Örgütlü değil'miş! - Resim : 1

İmamoğlu, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğramış, yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınmıştı. Bölgede bulunan bazı kişilere taş isabet etmiş, yaralananlar arasında bir çocuğun da olduğu görüntülere yansımıştı. Erzurum Valisi olaylarda 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşla saldıranlara dava: 'Örgütlü değil'miş! - Resim : 2

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırıEkrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırıSeçim

Yeni Şafak gazetesi 9 Mayıs'ta manşetinde İmamoğlu'na taş atan saldırganlardan birinin istihbaratta görevli Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş olduğunu ve Keleş'in "FETÖ’den işlem gördüğünü" öne sürdü.

Milli Savunma Bakanlığı aynı gün, Mehmet Akif Keleş'in gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, Keleş'in "FETÖ’den işlem gördüğü" ile ilgili iddiaya ilişkin, "Başsavcılık tarafından 2021’de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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DAVA AÇILDI: SALDIRI ÖRGÜTLÜ DEĞİL

İmamoğlu’nun Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin dava açıldı. NTV'nin aktardığına göre, dava kapsamında 28 kişi yargılanacak. İddianamede saldırının örgütlü gerçekleşmediği iddia edildi.

Davanın tarihi ise henüz belli değil.

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