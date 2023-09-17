İddia: Erdoğan'a çok yakın bir milletvekili, 'CHP gelse bu kadar olmazdı' dedi

Gazeteci Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir milletvekilinin AKP içinde gelinen durumla ilgili olarak "CHP gelse bu kadar olmazdı" dediğini ileri sürdü.

Son Güncelleme:
İddia: Erdoğan'a çok yakın bir milletvekili, 'CHP gelse bu kadar olmazdı' dedi

Turktime.com yazarı Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'rakipsizliğinin' AKP cenahında da daha önce alışkın olunmayan davranış kodlarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Tam 'hizipleşme' olmasa bile parti içinde bir gruplaşma, parti bürokratını - siyasetçisini ötekileştirme refleksinin filizlendiğini iddia eden Atilla, devamında şunları ileri sürdü:

"Bu durum bazen o kadar ileri derecelere taşınıyor ki... Giden bakanların arkasından yapılan eylemler ve görevden alınan bürokratlara bakıldığı zaman 'CHP gelse bu kadar olmazdı!' denilebiliyor. Tırnak içindeki kelimeler bana ait değil. Erdoğan'a çok yakın bir milletvekilinin sözleri bunlar.

Parti içindeki dominant adımların Cumhurbaşkanından bağımsız atılmadığı ortada ama parti içinde 'Vur deyince öldüren!' siyasi reflekslerin varlığı da görünüyor kuşkusuz. Başarı, her türlü direnç- muhalefet ya da itirazı bir süre elbette püskürtür ama yok etmez. Sadece halının altına süpürür.

Siyasi tarihimiz, kar tanelerinin önce kartopu sonra çığ gibi büyümesi ile doludur. Bugün için iktidarı muhalefet değil, kendi içindeki mikro ayrılıklar ve ötekileştirme eğilimleri tehdit ediyor. Kazanılan seçimler kimseyi yanıltmamalı.

İktidar, yedi düvele karşı yaptığı seçim mücadelesini yedi düveli yanına alarak kazandı. Eskisi gibi tek başına değil. (...)"

Yazının tamamı.

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Epilepsi krizine girdi: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’in koruma aracı kaza yaptı MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’in koruma aracı kaza yaptı
AKP'li isim itiraz etti: Ekrem İmamoğlu hakkında yeniden yargılama kararı İmamoğlu hakkında yeniden yargılama kararı
Yufkanın dağılmaması için bilmeniz gereken börek pişirme tüyosu! Asla dağılmaması için deneyin Yufkanın dağılmaması için bilmeniz gereken börek pişirme tüyosu! Asla dağılmaması için deneyin
Kasım ayında hem aşkta hem parada kazanacak 3 burç! Şans perisi peşlerinde koşuyor Kasım ayında hem aşkta hem parada kazanacak 3 burç! Şans perisi peşlerinde koşuyor
ÇOK OKUNANLAR
İşte son fiyat güncellemesinden sonra Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
İddia: Erdoğan'a çok yakın bir milletvekili, 'CHP gelse bu kadar olmazdı' dedi 'Erdoğan'a çok yakın bir milletvekili, 'CHP gelse bu kadar olmazdı' dedi'
Fake hesap kullanan ünlüler ortaya çıktı: Kendileri itiraf etti Fake hesap kullanan ünlüler ortaya çıktı
Vapurda hiç tanımadığı kişinin saçını yaktı! O anlar kamerada Vapurda hiç tanımadığı kişinin saçını yaktı!
İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı