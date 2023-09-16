AKP'li isim itiraz etti: Ekrem İmamoğlu hakkında yeniden yargılama kararı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Mahkeme 15 Aralık tarihine gün verdi.

BERAAT ETMİŞTİ

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.

İTİRAZ EDİLDİ

Basit yargılama usulü ile dosya üzerinde yapılan yargılamada İmamoğlu beraat etti. Beraat kararının ardından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı itiraz etti.

Dilekçede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği eylem ve fiillerde "hakaret" suçunun oluştuğu ve yargılamanın duruşma açılarak yapılması talep edildi. Talebi kabul eden mahkeme, 15 Aralık 2023 tarihine duruşma günü verdi.