Aytunç Erkin: Erzurum provokasyonu organizasyonunda 'efsane ülkücü' bir siyasetçi ve bir iş insanı olduğu konuşuluyor

Erkin, “İçişleri Bakanlığı, MİT, bir gözaltının bile olmadığı Erzurum provokasyonuyla ilgili mutlaka ve mutlaka telefon trafiğine bakmalı. Kimin mi? Önce o gençler içindeki yetkili şahsın, sonra da Erzurum'un ‘efsane ülkücü’ isimlerinden bir siyasetçinin! Ardından da Ankara'da yaşayan bir ‘iş insanının!’” ifadelerini kullandı ve köşesinde şu iddiaları hatırlattı:

“Erzurum saldırısında yer alan bazı çocukları Ankara'da iki tane otobüsle cumartesi gece toplamışlar. Mitingin olduğu yere götürmüşler, miting bitince de aynı şekilde otobüsle Ankara'ya geri taşımışlar. Yine uçakla getirdikleri yaşı büyük olan bazı kişiler de varmış. Yine bu organizasyonda da Ankara'nın önemli ‘iş insanı’ olduğu konuşulanlar arasında.”

Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı yumruklu saldırıları hatırlatan Erkin, yazısını şöyle noktaladı:

‘Ulusal güvenlik için gönüllü kadrolar', nerede ‘vatan haini' görürse ya da devlet kimi ‘hain' ilan ederse orada görülür! Bu yüzden siyasi iklim her ne şartta olursa olsun önemli. Bu olaydan iktidarların ve iktidara gelmek isteyenlerin çıkarması gereken ders şu: Hiç kimse kendi canavarını yaratmamalı!

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