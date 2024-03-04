Dursun Özbek, Kurum ile samimi pozunun ardından İmamoğlu ile bir arada: Kravatı söylemedin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüplerini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Dursun Özbek, Kurum ile samimi pozunun ardından İmamoğlu ile bir arada: Kravatı söylemedin

İstanbul'da seçim heyecanı sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı Fenerbahçe ziyaretinin ardından bugün de Galatasaray'ı ziyaret etti.

İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi ve görüşme gerçekleştirdi.

İkili daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantısı sonrası İmamoğlu'nun Fenerbahçe ziyareti sırasında söylediği, "On defa bana sarı-lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi valla" sözüne atıfta bulunan Özbek, "Kravatı söylemedin" dedi.

İmamoğlu cevap olarak "Hediyemi aldım evet" cevabını verdi.

Ekrem İmamoğlu, 34 numaralı Galatasaray'ın özel tasarım formasını aldıktan sonra programı noktaladı.

KURUM İLE SAMİMİ POZUN ARDINDAN

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Dursun Özbek, AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'un seçim çalışması kapsamında geçtiğimiz gün Mandarin Orientel Otel’de düzenlediği “Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı'na katılmış, Kurum'a yanaklarını okşatmıştı.

Özbek, geçmişte Kurum hakkında ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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