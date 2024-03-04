Toplantının perde arkası: Ekrem İmamoğlu, dans eden Murat Kurum'a 'tavsiye verdi', TRT'ye de sert çıktı

GERÇEK GÜNDEM HABER MERKEZİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Artİstanbul Feshane'de parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Göreve ilk kez talip olduğu Kasım 2018'den bu yana kampanyalarını 'centilmenlik' ve 'pozitif bir dil' ile birlikte 'kendini savunmaktan geri durmayan' bir anlayışla yürüttüklerini söyleyen İmamoğlu, buna karşın bir 'medya asimetrisi' yaşandığı eleştirisini dile getirdi.

'UTANÇ KAVRAMININ NİRVANASI'

Edinilen bilgiye göre İmamoğlu, söz konusu durumla ilgili olarak "Bu bizi yoruyor. İki kampanyamız da belli kanalar tarafından parasıyla dahi başta devletin kanalında anlatılamıyor. TRT meselesini utanç kavramının nirvanası olarak görüyorum. Siyasi erkin utanç madalyası göğüslerinden duracak. Alt etmek için davet edilmiştim ama kendileri alt edildi" diye konuştu.

'TAHAMMÜL EDEMEDİM'

Toplantıda dikkati çeken detaylardan biri de İmamoğlu'nun AKP tarafından kendisine rakip olarak sahaya sürülen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dans performansıyla ilgili yaptığı yorum oldu.

"Çok kötü... Hiç denememiş hayatında, bari deneme. Türkü söylemesine de, ona da tahammül edemedim. Ben de kötü söylüyordum bir dönem, ama 27 yaşında komşum vardı, 9 sene komşuluk yaptım, Allah razı olsun onun sayesinde şarkıyı söyleme değil eşlik etme konusunda muazzam bir aşama kat ettim. Umarım hayatında Murat Bey’in de öyle bir komşusu olur. Çünkü sesin terbiyeye ihtiyacı var.

Ben o dönemde sesimi terbiye etmiştim. Ama bence çalışmamış, hiç oynanamamış. Olur böyle şeyler, yapabildiğini yapmaya devam etsin bence. Yapamadığını denemek o platform değil... Biraz sıkıntılı bir durum."

Editörün notu: 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerin İstanbul ayağında yarışın, aday sayısı her ne kadar çok olsa da İmamoğlu ile Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Bugüne dek yayınlanan / yayınlanmayan pek çok kamuoyu araştırmasında İmamoğlu'nun Kurum'un 2-3 puan önde olduğu görülüyor. Ancak siyaset bilimciler, seçimin bıçak sırtı olduğuna dair uyarılarını sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem