Bir sene önce depremde eşini ve çocuğunu kaybetmişti: AKP Gaziantep İl Başkanı Çetin, şatafatlı bir törenle yeniden evlendi

6 Şubat 2023'te on bir ilde yıkıma yol açan deprem felaketinde eşi Aylin Dilbaz Çetin ve eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin'i kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, dün itibariyle avukat Naz Aydoğan'la hayatını birleştirdi. Çiftin şatafatlı nikah töreninden gelen görüntüler, sosyal medyada dikkat çekti.

Çetin'in gelinin yatak odasından da fotoğraf paylaşması tartışma konusu oldu.

Oda TV'de yer alan habere göre çiftin nikah törenine katılan isimler de şöyle:

AKP Teşkilat Başkanı, Erkan Kandemir, AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AKParti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer.

Değerimin yaralarını hala saramayan AKP’nin Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin kendisinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile şatafatlı bir düğünle evlendi.



Murat Çetin 1 yıl önce depremde eşini ve çocuğunu kaybetmişti… pic.twitter.com/ATyGcAaXJl — Ozan Balık (@ozan_blk07) March 3, 2024

ENKAZDAN KURTARILMIŞTI

Çetin, eylül ayında kendisini enkazdan kurtaran itfaiye personeliyle bir araya gelmiş ve "6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri inkar edilemez. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim ve bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Çetin'in bir depremzede olması, iktidar partisinin resmi internet sitesinde de vurgulanıyor. İl başkanı hakkında hazırlanan tanıtım yazısı şöyle:

"16 Temmuz 1972 tarihinde Gaziantep'te doğan Murat Çetin, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 1994 Yılında Çukurova Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitede 'Tarihsel açıdan Gaziantep'in kentsel gelişimi' konulu yüksek lisans tezini tamamlayarak 'peyzaj yüksek mimarı' ünvanını kazandı. Ayrıca iktisat bölümü ve kamu yönetimi bölümünü bitirmiştir.

Gaziantep'te 1995 yılından bu yana tekstil ve zeytinyağı üretimi yapan şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Bu acı olayda eşi Diş Hekimi Aylin Çetin ve 19 yaşındaki oğlu Eczacılık öğrencisi M. Fevzi Çetin'i kaybetti. Enkazdan sağ olarak çıktı ve hayatta kalan tek evladı olan Zeynep Çetin de eczacılık fakültesinden mezun oldu.

2013 ve 2018 yılları arasında Gaziantep Ticaret Borsası Meclis üyeliği, 1 Ekim 2022 tarihinde de GTB Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Aynı zamanda 2018-2021 yılları arasında sektörün en etkin STK'sı olan ' Zeytindostu Derneği'nin' yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

2001 yılında AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçesi kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi kariyerine adım attı. Daha sonra 2009-2014 yılları arasında Gaziantep İl başkanlığında il yönetim kurulu üyesini olarak görev yaptı. 2011 ve 2018 yıllarında milletvekili aday adaylığına başvurdu.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanlıkları için de genel merkez tarafından mülakatlara davet edildi.

7 Temmuz 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevine atandı. Halen bu görevi yürütmektedir.

Bu kutlu davada Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden 22 yıl boyunca ayrılmayan Gaziantep il başkanı Murat Çetin, Gaziantep'i Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bir adım daha ileriye götürmek için 2002 ruhuyla Türkiye Yüzyıl'ına yakışan bir teşkilat yapısıyla çalışmalarına devam etmektedir."