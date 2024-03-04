Süleyman Soylu'ya hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu: Beraat etti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerinden çıkarılan vatandaşların kurduğu Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada Derneği’nin başkanı Şenel Kartal’a açtığı hakaret davası sonuçlandı.

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Süleyman Soylu'ya hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu: Beraat etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP'li Beyoğlu Belediyesi eliyle, İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada’da kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı.

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre yerinde ve halk ile birlikte dönüşüm isteyen bölge halkı, sürülmeleri anlamına gelen projeye tepki göstermişti. Altyapı hizmeti kesilen mahalleliler evlerinden zorla çıkarılmıştı. 9 Haziran 2022 günü kolluk kuvvetleri tarafından mahalle adeta kuşatılmış, insanların altyapı hizmetleri kesilmişti.

Dernek başkanı Şenel'e, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mafyatik isimlerle kurduğu ilişkiyi eleştirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.

Süleyman Soylu'ya hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu: Beraat etti - Resim : 1

BERAAT ETTİ

Yaklaşık 1 yıldır basit usulle, denetimli şekilde yargılanan Kartal’ın beraatına karar verildi. Kararda, “Her ne kadar sanık Şenel Kartal hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, tarafların itiraz ettiği takdirde duruşma yapılacağı belirtildi.

'HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA KONULDU'

Kararı değerlendiren dernek başkanı Kartal, “Fetihtepe’de halka yapılan haksızlıkları dile getirdiğimiz için yargılandık. Mahkeme haklı olduğumuzu ortaya koydu ve beraat verdi” ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı Hakaret
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