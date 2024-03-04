Deniz Zeyrek: Adamı komik duruma düşürmeyin

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul'da mevcut büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı AKP tarafından yarışa sokulan Murat Kurum'la ilgili gözlemlerini paylaştı.

Kurum'un danışmanlarının 'sempatik, şarkı söyleyebilen, dans edebilen, espri yapabilen' bir siyasetçi profili çıkarmaya çalıştığını ama olmadığını dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"Radyoda türkü söylerken en az Binali Yıldırım kadar kötü ve detoneydi. İmamoğlu'nun Kafkas oyunu ve horonundan sonra Kurum'un Konya'da sahnelediği oyun sadece komikti. Kurum'un 'şimdi biz neyi açıyoruz' esprisinin espri mi gaf mı olduğunu anlayabilen beri gelsin.

Benim danışmanlara tavsiyem şu: Bırakın en iyi bildiği şeyi yapsın, inşaattan falan söz etsin, temel atsın. Şarkı söyletip, dans ettirip komik duruma düşürmeyin."

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