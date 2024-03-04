Yeniden Refah cephesinden 'AKP lehine yarıştan çekilecekler' iddiasına ilişkin açıklama

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, partisinin adaylarının seçimlerden önce yarıştan çekileceği iddialarına ilişkin konuştu.

Mehmet Altınöz, "100 bin kişilik bir teşkilatla çalışıyoruz. Bu açıklamayla teşkilatlarımız boşa düşürülmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV’de aklın yolu programında Senem Tolunay Ilgaz’a konuşan Altınöz, partisi hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı.

'KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIM'

Altınöz şunları söyledi:

"Öyle bir şey mümkün değil, ben dün akşam gerçekleşen televizyon programına bağlandım. Gürkan Hacır beyle ben o konuyu konuştum. Aynı zamanda 'tahmin değil bilgi' kim bu bilgiyi veren kişi bana açıklayın dedim. YRP'nin İstanbul adayı benim, sahada çalışan benim, o gün aday tanıtım programı yapmışız.

Resul Tosun Beyin böyle bir şey yapmasını çok yanlış buluyorum kendisine yakıştıramadım. Milletvekilliği yapmışsa bu partinin bu teşkilatların çalışmasıyla milletvekili olmuştur. Hacır Beye bu iddianın kaynağını sorduğumda, bir gazeteci olarak yorum yaptığı söylendi. Ama siz burada bir ithamda bulunuyorsunuz ve bu çok yanlış... 100 bin kişilik bir teşkilatla çalışıyoruz. Bu açıklamayla teşkilatlarımız boşa düşürülmek isteniyor.

Adaylarımızı ilan ettik ve çekilme ihtimali diye bir şey yok."