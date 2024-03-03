Galatasaraylılar dahi bu kareden utandı! "Sayın Bakan İstanbul için şans" demişti: Dursun Özbek şimdi de Murat Kurum'a yanaklarını okşattı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışması kapsamında geçtiğimiz gün Mandarin Orientel Otel’de düzenlediği “Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye Programı'na katıldı.

Programda eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve mevcut Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Toplantı esnasında çekilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Geçmişte Kurum'u överek, destek açıklamasında bulunan Özbek'in yanakları, Murat Kurum tarafından okşandı.

Söz konusu görsele Galatasaray taraftarları da tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, başkanlarının bir siyasi karşısında bu halde olmasına öfkeli.

İMAMOĞLU İLEAYNI FOTOĞRAFTA YER ALMAMIŞTI

Özbek ve Kurum'un bu derece yakınlığı kafalarda soru işareti oluştururken, Özbek geçtiğimiz hafta İmamoğlu'nun spor insanlarıyla çektirdiği aile fotoğrafında yer almamış, etkinlikten erken çıkmıştı.

KAVUNCU: BİZE GELİNCE ANKARA'YA GİDECEĞİNİZ TUTUYOR

İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu, fotoğraf karesiyle ilgili Özbek'e tepki göstererek şunları söyledi:

"Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz ama bize gelince sizden randevu aldığımız gün Ankara'ya gideceğiniz tutuyor."

KEMAL OKUYAN: KAZ GELECEK YERDEN…

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medyada tartışma konusu olan görsel için, "Bu saçmalık AKP’nin iletişim diline dönüştü. Sadaka kültürünün devamı. Ben sana hakimim, severim de, döverim de… ilginç olan büyük bir kulübün başındaki patronun hiç rahatsızlık duymaması. Kaz gelecek yerden…" cümlelerini sarf etti.

ÖZBEK'İN KURUM'A ÖVGÜ DOLU SÖZLERİ

Kurum'un Galatasaray Kulübü'nü ziyaret ettiği sırada basın toplantısında açıklamada bulunan Özbek, İBB Adayı için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.”

PEHLİVAN: ÖZBEK, KURUM'DAN DESTEK ALDI

Gazeteci Barış Pehlivan, 2022 yılında Cumhuriyet'te yazdığı bir köşe yazısında, Sarı kırmızılıların o dönemki başkanlık yarışında Dursun Özbek'in, Murat Kurum'dan destek aldığını belirtmişti.

Pehlivan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

"Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen başkanlık seçimleri 11 Haziran’da yapılacak. Takip edenler bilir, eski başkan Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı. Adaylardan Metin Öztürk de Özbek lehine çekildi. Şimdi diğer aday Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinden de fireler olacağı konuşuluyor. Yazmak istediğim başka. Galatasaray kulislerinde Dursun Özbek’in Ankara’dan da açık destek aldığı ileri sürülüyor. Öyle ki Özbek’in bu desteği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan birkaç gün önce bizzat duyduğu söyleniyor. AKP’li Bakan Kurum, Emlak Konut’un genel müdürü olduğu süreçte Özbek de Galatasaray’ın başındaydı. O dönem iki isim, çok tartışılan Florya projesi anlaşmasına imza atmıştı."

Kaynak: Gerçek Gündem