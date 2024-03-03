Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Beşiktaş, Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

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Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

Türk futbolunun iki önemli takımı Beşiktaş ve Galatasaray, 355. randevusuna çıkıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sebebiyle maçın skoru merakla bekleniyor.

Tüpraş Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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