Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı; maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

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Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı; maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda 2-0 yendi.

Sarı lacivertli takım Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 1 puan farkla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Osayi-Samuel ile 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonucun ardından puanını 73'e çıkarak Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Hatayspor 29 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Hatayspor da deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

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