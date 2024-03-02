Rizespor, Kayseri'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi. Çaykur Rizespor 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

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Rizespor, Kayseri'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor ve 5 maçtır kaybetmeyen Mondihome Kayserispor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmanın 62. dakikasında Jonjo Shelvey serbest vuruştan bulduğu golle takımını öne geçirdi. İkinci yarı Akintola'nın yerine oyuna giren Zeqiri 81'de farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 90. dakikada skoru 3-0'a getiren Varesanovic oldu.

5 maç sonra kazanan Rizespor puanını 39 yaptı. 5 maç sonra kaybeden Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

SAHA KARIŞTI, BURAK YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

84. dakikada Kayserisporlu Gökhan Sazdağı taç kullanmak için top toplayıcı çocuktan topu alırken sert tepki gösterdi. Sazdağı'nın hareketinden sonra Çaykur Rizesporlu oyuncular ve Kayserisporlu oyuncular arasında gerilim yaşandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz tribünlere tepki gösterdi ve kırmızı kart gördü.

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