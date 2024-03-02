Galatasaray, 3-0 galip geldi!

Galatasaray ile Develi Belediyespor karşılaştı. Karşılaşma sonrası Galatasaray, sahadan galip ayrıldı.

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Galatasaray, 3-0 galip geldi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2023-24 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Develi Belediye ekibini konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleden Galatasaray, 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY-DEVELİ BELEDİYESPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Galatasaray, 3-0 galip geldi! - Resim : 1

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet)

Develi Belediyespor: Kolodinsky, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Nikitin, Kemal Kayhan (Burak Çevik, Metin Durmuş, Abdullah Çam, Egecan Avcıl)

Setler: 25-23, 25-23, 25-19
Süre: 83 dakika (30, 28, 25)

GALATASARAY'DA GALİBİYETE KATKI HADRAVA VE MİRAN'DAN

Mücadelede Jan Hadrava ve Miran 14'er sayıyla Galatasaray'da en skorer oyuncular olurken, Oğuzhan ve Burak 10’ar, Ahmet ise 8 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 47'e yükseltti.

GALATASARAY'DA GÖZLER BİGADİÇ BELEDİYE MAÇINDA

Galatasaray, bu maçın ardından ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bigadiç Belediye mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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