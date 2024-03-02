Bodrum FK-Eyüpspor maçında saha karıştı: Uğur Demirok ambulansla hastaneye kaldırıldı

TFF 1. Lig'in Bodrum FK-Eyüpspor maçında saha karıştı. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Uğur Demirok sahadan ambulansla ayrıldı.

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TFF 1. Lig'in Bodrum FK-Eyüpspor maçında 44. dakikada Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir’in kırmızı kart görmesinin ardından saha karıştı.

Sahaya atılan yabancı maddelerden biri Uğur Demirok'un yüzüne isabet ederken Demirok, ambulans ile sahayı terk etti.

Arda Turan'a da isabet eden bir yabancı madde olduğu görüldü. Bunun üzerine çıkan gerginlikte oyun yaklaşık 10 dakika durdu, iki takım başkanları sahaya inerek tribünleri sakinleştirmeye çalıştı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı madde atılması üzerine yaralanan Uğur Demirok, ambulansla sahadan ayrıldı. Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumsporlu taraftarları sakinleştirmeye çabaladı.

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Arda Turan Bodrum Eyüpspor
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