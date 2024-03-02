Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 3 eksik

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor. Fred'den ise sevindirici haber geldi.

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Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 3 eksik

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe'nin bugün Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Fred de bulunuyor.

Kart cezalısı Alexander Djiku ile sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Joshua King ise kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

Kaynak: AA

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Hatayspor Fenerbahçe Fred İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder
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