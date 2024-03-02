Beşiktaş, mağlup oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 78-70 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Beşiktaş maça; Derek Needham, Kyle Allman, Matt Mitchel,l Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı.

Müsabakanın ilk çeyreğini 19-15 geride geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 40-31 geride tamamladı. Final periyoduna 60-56 geride giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 78-70 mağlup ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Murat Ciner

Manisa Büyükşehir Belediyespor: James Anderson 15, Daron Russel 14, Emanuel Terry 12, Ayberk 10, John Roberson 10, Pako Cruz 8, Ege 6, Sinan 2, Mustafa 1, Utku, Barış

Beşiktaş: Derek Needham 17, Matthew Mitchell 15, Yiğit 9, Berk 8, Marko Simonovic 7, Kyle Allman 5, Angel Delgado 4, Kerem 3, Samet 2, Berkan, Yağız, Ahmet

1. Periyot: 19-15 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 40-31 (Manisa BBSK lehine)

3. Periyot: 60-56 (Manisa BBSK lehine)

Maç Sonucu: 78-70 (Manisa BBSK lehine)

"RAKİP TAKIMI TEBRİK EDİYORUM"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Manisa Büyükşehir Belediye Spor maçı bizden daha çok hak etti. Maça bizden daha iyi konsantre olmuşlardı. Bizden daha agresiflerdi. Rakip takımı ve antrenörünü tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi reaksiyon vermeliyiz ve ligde ilk dört içindeki yerimizi korumalıyız" dedi.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇTAN GALİP AYRILMIŞTI

Öte yandan Beşiktaş, ligin ilk yarısında Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile oynadığı karşılaşmadan 76-73 galip ayrılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem