Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ı yerel seçimde 'taraftar' yaptı, Murat Kurum'u övdü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un kulübü ziyaretinde AKP adayına övgüler dizdi. Özbek, Kurum için, "Sayın bakan İstanbul için bir şans" ifadelerini kullandı.

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AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ı da ziyaret etti.

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Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum'u ağırladı ve kendisine Galatasaray forması hediye etti.

Özbek, ayrıca eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u överek, “Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim” dedi.

AKILLARA PEHLİVAN'IN YAZISI GELDİ

Cumhuriyet'teki köşesinde 2022 yılında "AKP’de kimler milletvekili olmamalı" şeklinde bir yazı kaleme alan gazeteci Barış Pehlivan, Sarı kırmızılıların başkanlık yarışında Dursun Özbek'in, Murat Kurum'dan destek aldığını yazmıştı.

İşte o yazının ilgili kısmı:

"Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen başkanlık seçimleri 11 Haziran’da yapılacak. Takip edenler bilir, eski başkan Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı. Adaylardan Metin Öztürk de Özbek lehine çekildi. Şimdi diğer aday Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinden de fireler olacağı konuşuluyor. Yazmak istediğim başka. Galatasaray kulislerinde Dursun Özbek’in Ankara’dan da açık destek aldığı ileri sürülüyor. Öyle ki Özbek’in bu desteği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan birkaç gün önce bizzat duyduğu söyleniyor. AKP’li Bakan Kurum, Emlak Konut’un genel müdürü olduğu süreçte Özbek de Galatasaray’ın başındaydı. O dönem iki isim, çok tartışılan Florya projesi anlaşmasına imza atmıştı."

Kaynak: Gerçek Gündem

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