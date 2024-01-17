Başakşehir oyuncusu Josef de Souza, ayağının tozuyla sahaya çıktı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

Başakşehir oyuncusu Josef de Souza, ayağının tozuyla sahaya çıktı

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Boluspor’u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin 85. dakikasında oyuna giren Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Başakşehir, Boluspor’u 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Mücadelenin 85. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil olan turuncu-lacivertlilerinden yeni transferi Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.

34 yaşındaki futbolcu daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giymişti.

Kaynak: İHA

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