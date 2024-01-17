Fenerbahçe'ye Altınordu fabrikasından bir isim daha: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ile yeniden buluşuyor

Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı lacivertlilerin, bir süredir gündemine aldığı Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Fenerbahçe'ye Altınordu fabrikasından bir isim daha: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ile yeniden buluşuyor

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, savunma hattını güçlendiriyor.

Dijku'nun Afrika Kupası'na gitmesi, Becao'nun ciddi bir sakatlıktan dönmesi sebebiyle, Leonardo Bonucci ile anlaşan Sarı lacivertliler, Samet Akaydın ile de yollarını ayırmıştı.

Bir süredir milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Çağlar Söyüncü ve temsilcisi, Madrid’de bir araya geldi.

Bugün Atletico ile görüşüp Fenerbahçe’ye transferi için kolaylık isteyecekleri bildirildi.

Ayrıca Çağlar'ın Fenerbahçe dışındaki tekliflere cevap vermediği de söylendi.

CENGİZ İLE YENİDEN BULUŞTULAR

Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikası olan Altınordu tedrisatından Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, daha önce İngiltere Premier League ekibi Leicester City'de forma giymişlerdi.

Söyüncü, Altınordu sonrası Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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