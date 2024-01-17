Transfer yasağı aldılar mı? Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi

MKE Ankaragücü, süresi transfer yasağı aldıklarıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Transfer yasağı aldılar mı? Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün, FIFA tarafından transfer yasağı aldığı bilgisi verilmişti.

Süresiz transfer yasağı aldıkları hakkında çıkan haberleri yalanlayan Ankara ekibi şunları aktardı:

"Basında yer alan kulübümüz hakkında süresiz olarak transfer yasağı uygulandığına dair haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini tüm spor kamuoyuna saygı ile duyururuz."

NE OLMUŞTU?

FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirmiş, bu kulüpler arasında Ankaragücü'ne de yer vermişti.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, transfer yasağı ile ilgili şunları söylemişti:

"Bizden önceki döneme ait bir yargı sürecinde olan dosyaydı. CAS'ta aleyhimize karar çıktı. Bu hafta içerisinde yasak kalkacak, camiamızın tereddütü olmasın. İlgili borç ödenecek ve transfer açılacak. Transfere yönelik hazırlıklar devam ediyor, hocamızın uygun gördüğü isimler takıma katılacak. Kalıcı bir yasak değil. 800 bin avro civarı bir borç var, bu hafta içi çözülecek ve transfer yasağı kalkacak. Başkanımız İsmail Mert Fırat ve Futbol şube sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ile yönetimimiz büyük bir mücadele veriyor. Onların da desteğiyle yasak kalkacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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