Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Revivo'dan Jehezkel'e destek: Yazıklar olsun Türklerin ikiyüzlülüğüne

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Haim Revivo, Sagiv Jehezkel için destek paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Revivo'dan Jehezkel'e destek: Yazıklar olsun Türklerin ikiyüzlülüğüne

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcının 100. gününü belirten ve Davut Yıldızı olan bilekliğini gösterdiği için gözaltına alınmıştı.

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Jehezkel, Antalya Emniyet’indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirilmişti.

İsrailli futbolcu Jehezkel, serbest bırakılmış ve sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

'YAZIKLAR OLSUN TÜRKLERİN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE'

Sagiv Jehezkel hakkında destek paylaşımı yapan, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İsrailli Haim Revivo, şunları söyledi:

"Güçlü ol dostum, seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin ikiyüzlülüğüne, umarım UEFA'ya onu serbest bırakması için baskı yaparız."

Revivo, 2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe'de, 2003 yılında ise Galatasaray forması giydi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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