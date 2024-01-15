Ali Yerlikaya duyurdu: İsrailli futbolcu Türkiye'den ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Ali Yerlikaya duyurdu: İsrailli futbolcu Türkiye'den ayrıldı

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden olmuş; Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekmişti.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YERLİKAYA DUYURDU: ÖZEL UÇAKLA AYRILDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilen Sagiv Jehezkel, akşam saatlerinde ülkesine gitmek üzere saat 17.15'te özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

Gelişmesi X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır” ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'e yumruğu sonrası başkanlığı düşmüştü: Faruk Koca Kulüpler Birliği toplantısına katıldı Yumruk olayı sonrası başkanlığı düşmüştü: Faruk Koca Kulüpler Birliği toplantısına katıldı
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
TRT1'in Teşkilat dizisinde yaprak dökümü sürüyor! Bir oyuncu daha diziye veda etti TRT1'in Teşkilat dizisinde yaprak dökümü sürüyor! Bir oyuncu daha diziye veda etti
Transfer olacağı iddia ediliyordu: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması Transfer olacağı iddia ediliyordu: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor
Emekli maaşı zammında düğüm yarın çözülüyor: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı Emekli maaşı zammında düğüm yarın çözülüyor
AKP'den emekli maaşlarına ek zam açıklaması: Ne kadar olacak? AKP'den emekli maaşlarına ek zam açıklaması
SGK uzmanı detayları anlattı: 2000-2008 arası sigortalı olanlar kademeli emekliliğe hak kazanacak mı? 2000-2008 arası sigortalı olanlar kademeli emekliliğe hak kazanacak mı?
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!