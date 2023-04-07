DSP Trabzon İl Başkanı Hadiye Solmaz'dan Erdoğan isyanı: 'Kılıçdaroğlu dışındaki seçenek ihanettir'

Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP ziyaretinin ardından "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda kararımızı oluşturdu. Bizler elbette parlamentoda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Bundan sonraki çalışma ve kararlar AKP'nindir. Seçimlere girmeyeceğiz, AKP listelerinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Karara bir tepki de Demokratik Sol Parti (DSP) Trabzon İl Başkanı Hadiye Solmaz'dan geldi. Solmaz, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve seçimlere AK Parti listelerinden gireceklerini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a tepki göstererek karara uymayacaklarını açıkladı.

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre; açıklama karşısında şaşkınlık geçirdiklerini belirten Solmaz, bu kararı il örgütü olarak asla desteklemeyeceklerini dile getirdi. Seçimler için bir süre önce milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Solmaz, "Adaylığımı geri çekeceğim ama partimden istifa etmeyeceğim. Bu partiye yıllarımı verdim. Biz Trabzon örgütü olarak bu karara uymayacağız. Hiçbir DSP'linin bu karara uyacağını düşünmüyorum. Genel merkezin tutumu beni ve il örgütünü hiç bağlamaz. Böyle bir kararı asla desteklemiyorum. Bu karar Ecevit'in mirasına ihanettir, ülkeye ihanettir" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ'

Hadiye Solmaz, DSP Genel Merkezi'nin örgütü hiçe sayarak karar aldığını vurgulayarak Trabzon İl Örgütü olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Solmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce parti meclisi toplanmıştı ve kesinlikle böyle bir durum olmayacağı söylenmişti. Bir DSP'linin bir Ecevitçinin, bir vatanseverin böyle bir kararı destekleyeceğini düşünemiyorum. Biz Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkemiz için kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Bu ülkenin durumunu değiştirmek için başka bir çaremiz yok. Şu anda ülke söz konusu. Kılıçdaroğlu dışındaki seçenek ihanettir."