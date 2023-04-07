Demirtaş gençlere seslendi: Bu hayat böyle çekilmez" diyorsan sandığa git

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere, "'Bu hayat böyle çekilmez' diyorsan sandığa git" çağrısı yaptı.

14 Mayıs seçimlerine dair sıkça mesajlar veren Demirtaş, bir kez daha gençlere seslendi. Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sana güveniyorum, genç arkadaşım. Bu seçimin sonucunu belirlemek senin elinde çünkü anahtar sende. 'Bu hayat böyle çekilmez' diyorsan sandığa git, gitmeyeni ikna et ve değiştir kaderini. Birlikte başaralım."