CHP'ye yapılan silahlı saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınında ateş edilmesiyle ilgili İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 4 kişinin yakalandığı duyurdu.

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CHP'ye yapılan silahlı saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin olarak 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada 4 şüphelinin Esenyurt'ta yakalandıkları, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda;

Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan (A.P), (B.Ö), (A.Ö), ve (F.E.E.) adlı (4) şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde yakalanmıştır.

Araçta yapılan aramada; (1) adet silah ile (15) adet fişek, şüpheli (F.E.E)’nin ikametinde yapılan aramada; (3.77) gr. uyuşturucu madde ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; (E.D) isimli şahsın “sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği” beyan edilmiştir.

Firari şüpheli (E.D)’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, binanın önünde 6-7 el ateş edildiğini duyurmuştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganın kaçtığı bildirilmişti. 

Ayrıntılar geliyor...

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