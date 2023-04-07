Millet İttifakı’ndan ortak liste kararı

Millet İttifakı'nda parlamento seçimleri için uzlaşma sağlandı. Partiler, ittifak protokolünü yenilemek için YSK'ya gitti.

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Millet İttifakı’ndan ortak liste kararı

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlere artık günler kala partilerin seçim stratejileri de belli olmaya başladı. 

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MİLLET'TE ORTAK LİSTE KARARI

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler, parlamento seçimleri için yaptıkları çalışmada uzlaşmada sağladı. 

Varılan uzlaşmanın ardından partiler, ittifak protokolünü yenilemek üzere YSK'ya geldi. 

"BİRLİKTE HAYIR VARDIR"

Yaşanan gelişmenin ardından VOA Türkçe'ye konuşan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Birlikte hayır vardır" açıklamasında bulundu.

4 PARTİ CHP LİSTELERİNDEN GİRECEK

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin seçime CHP listelerinden gireceklerini açıkladı.

Erkek, "Daha önce Millet İttifakı olarak protokolü sunmuştu. Bugün seçim ittifakına ek bir protokol sunduk. CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla seçime katılacak. Diğer 4 parti CHP listelerinden seçime girecek" dedi.

Milletvekili aday listesinde partilere ayrılacak kontenjanlarda anlaşan siyasi partiler ortak liste ile seçime girecekleri için daha önce Yüksek Seçim Kurulu’na verdikleri protokolden çekilmek için bugün dilekçelerini sunacaklar. Aday listesi ise 9 Nisan’da verilecek. 

Etiketler
Millet İttifakı Seçim 2023
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