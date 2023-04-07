AKP çıkış yolu arıyor: Numan Kurtulmuş'tan listelerde 'revizyon' sinyali

Parlamentoda çoğunluğu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Cumhur İttifakı kaybını en aza indirmek için çözümler arıyor. AKP ve MHP ortak liste için anlaşamazken AKP, Hüda-Par'a listesinde yer verme kararı alırken Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı'na katıldı. Ortak liste için AKP'nin Büyük Birlikte Partisi (BBP) ile görüşmeleri sürerken Demokratik Sol Parti'ye (DSP) götürülen teklifin detayları belli oldu.

AKP Genel Başkanvekili Numan kurtulmuş, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’ndaki son durum ve milletvekili listeleri hakkında NTV' yayınında konuştu. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, partisinin milletvekili aday listelerinde önemli bir yenileme olacağını da sözlerine ekledi.

AKP'Lİ NUMAN KURTULMUŞ: AK PARTİ LİSTELERİNDE ÖNEMLİ BİR YENİLEME OLACAK

Seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanacağına inandıklarını aktaran Kurtulmuş, "Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Sadece biz AK Parti olarak değil ittifakın diğer partileri de bu inançla çalışmalarına devam ediyor. Her parti kendi listeleriyle girmeyi tercih etti. 15 Mayıs'ta TBMM'nin çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olacak" iddiasında bulundu.

Kurtulmuş, "Burada herhangi bir koltuk pazarlığı yapılmadı. Millet İttifakı ile aramızdaki en önemli fark da budur. İttifaktaki dört parti kendi listeleriyle seçime girecek. Ama ortak bir istikâmette yürüyüşlerine devam edeceklerdir. Kulislerde ne konuşulduğunun bir önemi yoktur, her parti kendi listesiyle seçimlere girecektir. Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te de çoğunluğu yakalayacağına inanıyoruz. Bu seçimde de listelerde önemli bir yenileme olacak. TBMM'nin en genç grubu AK Parti grubu olacaktır, kadın temsilinin en fazla olduğu parti de AK Parti olacaktır. Çok dinamik, güçlü ve Türkiye'yi temsil eden, halkın beklentilerini karşılayan bir listenin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kamuoyu anketleri ve mülakatlar yapıldığını söyleyen Kurtulmuş, "Artık son noktaya gelindi, son rötuşlar yapılmaya başlandı" dedi. Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’nın ilkeli bir siyaset izlediğini savundu.

BAKANLARIN VEKİL ADAYLIĞI

Kurtulmuş, bakanların aday gösterilmesine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: "Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin hangi istikâmete yürüyeceğini tespit edileceği bir seçime gidiyoruz. Bakan arkadaşların aday gösterildikleri illerde hiç şüphesiz ilave katkıları olacak. Tanınmışlıklarından, millete yaptıkları hizmetlerinden dolayı seçim bölgelerinden daha fazla milletvekili çıkacağını düşünüyoruz. Böylece AK Parti'nin Meclis'teki grubu çok olsun. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra dilediğini bakan yapar. Bu AK Parti'ye hem değişim hem de mücadele azmi getirecektir."