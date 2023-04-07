AKP-MHP cephesinin liste krizinin ardından Cumhur İttifakı'nda görüşme trafiği: Erdoğan, Mustafa Destici görüşmesinden uzlaşı çıkmadı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürerken kulisler ve partiler arası trafik hız kazandı.

Cumhur İttifakı bileşenleri AKP ve MHP'nin ortak liste görüşmelerinde anlaşamamasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.

İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesi ise ortak liste. Parlamentoda çoğunluğu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan AKP-MHP arasındaki krizin ardından yeni çözümler arıyor.

Aşırı sağcı Hüda-Par'a kendi listesinde yer verecek olan AKP, Demokratik Sol Parti'ye (DSP) de kendi listelerinde yer verme teklifini iletti.

Görüşme sonrasında açıklama yapan ve ortak listenin hala masada olduğunu duyuran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanıyla son bir değerlendirme yaptık. DSP de bugün bize dahil oldu. Seçimlere ayrı listelerle gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşeceğini duyurdu.