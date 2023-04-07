Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı ile Saray'da görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesini ele aldıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, “Suriye ile normalleşme süreci” üzerine "Diyalog yoğunlaştırılarak devam etmeli" dedi.
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