Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı ile Saray'da görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

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Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı ile Saray'da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesini ele aldıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, “Suriye ile normalleşme süreci” üzerine "Diyalog yoğunlaştırılarak devam etmeli" dedi.

Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik toplantı: 'Suriye ile normalleşme' vurgusuÇavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik toplantı: 'Suriye ile normalleşme' vurgusuDünya
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Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik toplantı: 'Suriye ile normalleşme' vurgusu Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik toplantı
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