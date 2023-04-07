Avrupa Parlamentosu yolsuzluk davasında kilit isme tahliye

Avrupa Parlamentosu (AP) bünyesinde patlak veren yolsuzluk skandalı kapsamında hapiste olan eski AP üyesi Antonio Panzeri için şartlı tahliye kararı verildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu yolsuzluk davasında kilit isme tahliye

Belçika polisi ve adli makamları tarafından başlatılan yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında 9 Aralık 2022’de gözaltına alınan ve o tarihten bu yana Brüksel’de hapiste bulunan eski AP üyesi İtalyan siyasetçi Antonio Panzeri’nin elektronik bilezik taşımak kaydıyla şartlı tahliye edileceği açıklandı.

Panzeri’nin avukatı Laurent Kennes tarafından müvekkili için alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Birkaç güne kadar bu karar uygulanacak. Kendisine cezasını çekmeye devam edeceği konutta elektronik bilezik takılacak’’ ifadesi kullandığı bildirildi.

DEVLETLE ANLAŞIP İTİRAFÇI OLMUŞTU

AP ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarını sarsan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Antonio Panzeri, tutukluluk sürecinde Belçika makamlarıyla bir anlaşma yaptığı ve bu anlaşma kapsamında itirafçı olarak soruşturmaya katkı yapması karşılığında bazı avantajlar sağlayacağı açıklanmıştı. Aynı soruşturmada tutuklanan ve hala hapiste bulunan eski AP Başkan Yardımcısı Yunan siyasetçi Eva Kaili ve dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan Belçikalı eski AP üyesi Marc Tarabella ise halen hapiste bulunuyor. Kaili ve Tarabella’nın avukatlarının defalarca şartlı tahliye talebine olumsuz cevap veren Belçika adli makamlarının soruşturmada kilit roldeki Panzeri’ye şartlı tahliye kararı vermesi Brüksel’de şaşkınlık sebebi oldu.

Karara AB makamlarından herhangi bir yorum yapılmazken soruşturma kapsamında halen hapiste bulunan diğer tutuklular hakkında benzer kararlar verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler
yolsuzluk
Son Güncelleme:
Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı Kanada'da buz fırtınası: 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
Japonya'dan Ukrayna'ya 7,6 milyar dolar Japonya'dan Ukrayna'ya 7,6 milyar dolar
Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha! Yalı Çapkını dizisi transfere doymuyor! Kadroya 2 bomba oyuncu daha!
Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı.. Kanal D dizisinde sarsıcı ayrılık! Apar topar kadrodan çıkışı yapıldı..
ÇOK OKUNANLAR
17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu! 17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu!
MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Vahit Kayırcı Meclis'e giriyor MHP'nin 'kesin aday' listesinde özel isimler: Çakıcı'ya yakın Kayırcı Meclis'e giriyor
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir anlattı: D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı? D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı?
Market raflarında Erdoğan dönemi: 'Bu ürün size pahalı mı geldi?' Market raflarında Erdoğan dönemi: 'Bu ürün size pahalı mı geldi?'
İslam Memiş anlattı: Seçim ikinci tura kalırsa piyasalar ne tepki verir? İslam Memiş anlattı: Seçim ikinci tura kalırsa piyasalar ne tepki verir?