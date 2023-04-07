Japonya'dan Ukrayna'ya 7,6 milyar dolar

Japonya hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlanacağını taahhüt etti.

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Japonya'dan Ukrayna'ya 7,6 milyar dolar

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Brüksel'deki temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Bakan Hayaşi, Japon hükümetinin, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya farklı sektörleri kapsayan 7,6 milyar dolarlık yardım sağlanmasını taahhüt ettiğini aktardı.

Mayısta G7 Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Japon Başbakan, zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çevrim içi katılması için davette bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Rusya - Ukrayna savaşı
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