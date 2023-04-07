Çavuşoğlu'ndan Lavrov görüşmesi sonrası 'Suriye' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Çavuşoğlu'ndan Lavrov görüşmesi sonrası 'Suriye' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Lavrov, bugün ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etti.

İkilinin görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenlendi. Görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesini ele aldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldik. Kendilerini Türkiye'ye davet ettik. Lavrov ile bugün tahıl koridoru anlaşmasını da görüştük. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında İngiltere ve ABD Dışişleri bakanları ile görüştük. Tahıl anlaşmasının devamı için sorunların ele alınması gerekiyor. Lavrov ile bölgesel konuları da ele aldık. Özellikle Suriye'yi değerlendirdik. Moskova'da biliyorsunuz 4'lü bir toplantı gerçekleşti. Gayretleri sebebiyle Sergey ve Rusya Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum.

Moskova'da her ülke tutumlarını ve görüşlerini dile getirdi. Şeffaf ve açık bir şekilde bunun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantı ile çözüleceğine inanmıyoruz bu konuda gereçekçiyiz ancak iletişim olması önemli. Libya konusunu da ele aldık. Ülkenin bir an önce demokratik seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle çok sayıda milis gruplar var. Libya'nın güvenlik gücüne ihtiyacı var. Ülkenin her anlamda birleştirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Güney Kafkasya'yı da değerlendirdik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve huzuru için adımların atılması gerekiyor."

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Mevlüt Çavuşoğlu Rusya - Ukrayna savaşı
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