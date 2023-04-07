DSP, Erdoğan'ı destekleyecek; AKP listelerinden seçime girecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal AKP'ye yaptığı ziyaret sonrası partisinin Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

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DSP, Erdoğan'ı destekleyecek; AKP listelerinden seçime girecek

Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal AKP'ye ziyarete geldi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Aksakal, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda kararımızı oluşturdu. Bizler elbette parlamentoda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Bundan sonraki çalışma ve kararlar AKP'nindir. Seçimlere girmeyeceğiz, AKP listelerinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı seçimde iş birliğine davet etmiş, Aksakal'ın AKP'nin seçim teklifine yeşil ışık yakmasının ardından eski DSP'li milletvekili ve bakanlardan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek gelmişti.

DSP'NİN ÜYE SAYISI KAÇ?

YSK'nın açıkladığı son verilere göre DSP'nin 27 bin 925 üyesi bulunuyor. 2019 Yerel Seçimleri'nde ise DSP'nin aldığı oy oranı 453 bin oy ile yüzde 0,98 olarak kayıtlara geçti. 

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