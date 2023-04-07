SOL Parti, seçim bildirgesini açıklayacak: 'Haydi hep beraber haramileri gönderelim!'

GERÇEK GÜNDEM /

28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne kendi ismi ve amblemiyle Sosyalist Güç Birliği çatısı altında katılacak olan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini duyuran SOL Parti, pazar günü Seçim Bildirgesi'ni açıklayacak.

SOL Parti'den yapılan açıklamada; "Felaket iktidarını gönderelim, Haklarımız ve Geleceğimiz İçin örgütlenelim çağrısıyla; 09 Nisan Pazar günü saat:14.00 Haliç Kongre Merkezi’nde yükselteceğiz. Başkanlar Kurulu Üyelerimiz Feray Aytekin Aydoğan'ın, Önder İşleyen'in, sanatçı, aydın dostlarımızın katılacağı Sol Parti’nin Seçim Bildirgesi’ni kamuoyu paylaşacağımız İstanbul Buluşması’na tüm işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, tüm İstanbulluları davet ediyoruz" ifadeleriyle kamuoyuna çağrı yapıldı.

Sol Parti'den yapılan açıklama şöyle oldu:

Felaketler İktidarını Gönderelim

Haklarımız ve Geleceğimiz İçin Örgütlenelim

20 yıllık talan, baskı, zorbalık, yoksulluk, sömürü iktidarını göndermek için yola çıkıyoruz. Bu ülkenin solcuları, devrimcileri olarak tarih boyunca sömürüye ve zorbalığa direndik. Bu 20 yılda da AKP-Saray rejimine karşı mücadele ettik, bedel ödedik. Alnımız ak, başımız dik! Şimdi bu en kritik seçimde birleşik bir sorumlulukla mücadeleye devam ediyoruz.

Tarihin gördüğü en karanlık ittifakı, Taliban ittifakını yenmek ve halka her tür kötülüğü yapan bu rejime son vermek için muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz.

Pusulada SOL var! diyerek memleketin son 20 yılının her anı, her gününde felaketler iktidarına karşı mücadele edenleri emekçileri, kadınları, gençleri önümüzdeki dönemin devrimci muhalefetini halk için, halkla birlikte örmeye çağırıyoruz.

Haydi hep beraber haramileri gönderelim! Biliyoruz ki ülkemiz bu karanlık güçlere teslim olduysa, bir avuç haraminin saltanatı sürüyorsa bunun en büyük nedeni 12 Eylül ve sonrasındaki faşist baskılarla toplumun örgütlü gücünün kırılmasıdır. Gerçek bir değişim yaratmak, 20 yılın karanlığıyla hesaplaşmak ve bu haramilerin geri dönüş yollarını kapatabilmek ancak örgütlü mücadeleyle olabilir.

Kadınlar, gençler, emekçiler, ezilenler haklarımız ve geleceğimiz için örgütlenelim! Bu ülkede hırsızlığın, yolsuzluğun, talanın, özelleştirmelerin, kadın düşmanlığının, gericiliğin bitmesi için SOL var! Eşitlik, barış, özgürlük, laiklik ve bağımsız için SOL var! Sokakta, meydanda, direnişte, mücadelede SOL var! Pusulada SOL var!

Felaket iktidarını gönderelim, Haklarımız ve Geleceğimiz İçin örgütlenelim çağrısıyla; 09 Nisan Pazar günü saat:14.00 Haliç Kongre Merkezi’nde yükselteceğiz. Başkanlar Kurulu Üyelerimiz Feray Aytekin Aydoğan'ın, Önder İşleyen'in, sanatçı, aydın dostlarımızın katılacağı Sol Parti’nin Seçim Bildirgesi’ni kamuoyu paylaşacağımız İstanbul Buluşması’na tüm işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, tüm İstanbulluları davet ediyoruz.

Sol Parti İstanbul İl Örgütü