Devlet Bahçeli'nin tavrına CHP'den tepki | İşte Cumhur İttifakı'nın gerçeği bu: 'Atın bunları dışarı'

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında iktidarın afetzedelere yönelik tavrı tepki çekmeye devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün CHP Mersin İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; “Elbistan’ı niye il yapmadınız diye bağırıyor vatandaş, Sayın Bahçeli dönmüş, ‘Sen konuşamazsın, sükûnete ihtiyaç var. Atın bunları, indirin bayrakları…’ O kadar destek aldıkları yerde bu kadar protesto görünce çareyi Elbistan’ı bu hale getiren, verdiği sözü tutmayan, oradaki yıkımdan sorumlu Recep Tayyip Erdoğan’a desteği çekeceğine; atın bunları dışarı diyorlar, tepki gösteriyorlar. İşte Cumhur İttifakı’nın gerçeği bu” dedi.

Anka'nın aktardığına göre; CHP'li Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

“Mersin’in nüfusu 2.7 milyona çıkmış durumda. Deprem bölgesinin sınırında, depremin olduğu 10 ile baktığınızda Mersin’de yaşayanların 600 bin kişisi o 10 ile kayıtlı kişiler. Depremin olduğu ilk günden itibaren gerek büyükşehir gerek Mezitli, Tarsus, Yenişehir belediyelerimizin hem deprem bölgesindeki varlıkları hem Mersin’de gelenlerle kucak açmaları, sahip çıkmaları Mersin’e daha çok kişi gelmesi noktasında önemli katkıları oldu. Sabahın erken saatlerinden beri Mersin’de dolaşıyorum Hatay’da göçük altında çıkmışlarla, Adıyaman’dan, Malatya’dan göç etmiş, saatlerce enkaz altında kalıp çıkmış olanlar görüştüm. Ülkeyi yönetenlere tepkililer.

“MERSİN’E 1.9 MİLYONA GÖRE DEĞİL 2.7 MİLYONA GÖRE ÖDEME YAPILMASI LAZIM”

Mersin’in nüfusunda yüzde 40’lık bir artış var, kayıtlı nüfus 1.9 milyon, hizmet etmek zorunda olunan nüfus 2.7 milyon; 400 bini depremzede 400 bini de düzensiz göçmen. Mersin’e mevcut kanun gereğince 5779 sayılı kanun gereğince 1.9 milyona göre para ödeniyor. 1.9 milyona göre hizmet alıp 2.7 milyona hizmet vermeniz lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi 6 şubattan önceki günkü su tüketiminin yüzde 15 arttığını resmen belgelendiriyor. Biz Mersin’de gördüklerimizi Meclis’e taşıyacağız, 5779 genel bütçe vergilerinden aldıkları payın depremzede misafir eden illerin aldıkları payın 2023 ve 2024 yıllarında artırılmasına yönelik bir geçici madde önereceğiz. Biz önerimiz, şehirlerin ne kadar depremzedede misafir ettikleri görüp hem toplam vergide artış yapılması lazım hem de nüfusa göre dağıtımda Mersin’e 1.9 milyona göre değil 2.7 milyona göre ödeme yapılması lazım. Bunu CHP’nin hizmet ettiği Mersin, Adana, Antalya için söylediğimiz gibi AK Parti’nin hizmet ettiği Konya, Kayseri ve diğer büyükşehirlerde bundan aynen yararlanacak.

“ELBİSTAN’I NİYE İYİ YAPMADINIZ DİYE BAĞIRIYOR VATANDAŞ, SAYIN BAHÇELİ DÖNMÜŞ, ‘SEN KONUŞAMAZSIN, SÜKÛNETE İHTİYAÇ VAR. ATIN BUNLARI, İNDİRİN BAYRAKLARI…’”

Elimde Mersin Valiliği’nin yakalama kararı var. Neymiş, 28 Şubat 2023 gününden 14 Mart’a kadar 15 gün süreyle toplantı yapmak, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık eylemi, anma töreni yasak. Niye? Bir ülkede eğer insanlar mutluysa tepki göstermez. Emin olun bu Mersin Valiliği ile birlikte Türkiye’nin birçok yerinden gelecek. Neden geliyor? Dün, Sayın Bahçeli Elbistan’a gitmiş, Elbistan’da isyan var. İsyan niye var? 2009’da Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan’a gitmiş söz vermiş, ‘Sizi il yapacağım’ diye. Elbistan’a verdikleri sözü tutmamışlar. Elbistan bir başına kalmış. Diyorlar ki; ‘İl olsaydık o 3-4 gün boyun biz kaybettiklerimizin 5 kişi gittiyse 4’ünü kurtarırdık.’ Elbistan’ı niye il yapmadınız diye bağırıyor vatandaş, Sayın Bahçeli dönmüş, ‘Sen konuşamazsın, sükûnete ihtiyaç var. Atın bunları, indirin bayrakları…’ Devlet beyin orada yanında Süleyman Soylu, karizmaları çizilince çünkü Elbistan’ın nasıl bir destek verdiğini Cumhur İttifakı herkes biliyor. O kadar destek aldıkları yerde bu kadar protesto görünce çareyi Elbistan’ı bu hale getiren, verdiği sözü tutmayan, oradaki yıkımdan sorumlu Recep Tayyip Erdoğan’a desteği çekeceğine vatandaşın yakasından çektiriyorlar, atın bunları dışarı diyorlar, tepki gösteriyorlar. İşte Cumhur İttifakı’nın gerçeği bu.

“KIZILAY BAŞKANI KAMU VİCDANINDA PEK ÇOK SUÇTAN SANIKTIR”

Kızılay başkanı kamu vicdanında pek çok suçtan sanıktır. Kabul edilebilir bir tarafı yok. Çocukluktan beri Kızılay kolu olmak için birbirimizle yarışıyoruz deprem altında kalmışsın, canını kurtarmışsın, kar, yağmur yağıyor üç gün, Kızılay çadır getirmiyor, çadırları gitmiş başkasına satmış. Deprem olmuş, Türk Eczacıları Birliği, Kızılay’a başvuruyor, diyorlar ki; ‘Tırlarca ilacımız hazır, bana çadır ver sahra eczanesi kuracağım’ ne yapmışlar çadır başına 140 bin lira para istemişler. Bedava olacak çadıra para verene mi kızasın, milletin çadırının millete parayla satana mı kızasın. İnanılmaz bir çürüklük içinde olan bir kurum bu Kızılay. Kavurma satmış ya.

Şimdi asker sabah hazır çıkacak, ‘Durun.’ Dün Veli Ağbaba şöyle söyledi Meclis’te; ‘Asker çıkmadı, niye çıkmadı? Diyorlar ki Süleyman Soylu çıkarmadı, AFAD olarak yaparız, bir yerde olunca Süleyman Soylu caka satıyor ya AFAD olarak. İki, Hulusi Akar geç davrandı. Üç, askere muhtaç hale düştüler, hani vesayet bitecekti askersiz olmuyor dememek için olmadı. Dört, Tayyip Erdoğan korkut askeri içerde tuttu.’

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HALK İÇİN YAPIN ARKASINDAYIZ, RANT İÇİN YAPARSANIZ, BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEK İÇİN YAPARSANIZ KARŞISINDAYIZ”

CHP kentsel dönüşüme karşı mı diye bakarsanız, 2018-19’da kentsel dönüşümün yerinde yapılması, mağduriyet yaratmadan yapılması, rantın halka aktarılması müteahhit kayıran değil halkı kayıran bir sistem kurulmasını söylemişiz. Bunlar nasıl bir kentsel dönüşüm yapmışlar? Mesela Fikirtepe’de, İstanbul’un en yoğun alanını yarattılar oraya, bir tane toplanma alanı yok, yeşil alan yok. Kentsel dönüşümü halk için yapın arkasındayız, rant için yaparsanız, birilerini zengin etmek için yaparsanız karşısındayız.

“DEPREMİN İLK GÜNÜ SABAHLEYİN GÖRÜNEN SOYLU BİR KAYBOLDU 8’İNCİ, 9’UNCU, 10’UNCU GÜN ORTAYA ÇIKTI İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ”

Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin ana taşıyıcı kolanlarını başta Kızılay, sivil savunma bunları kökünden kestiğini, yardımcı kolon mesela AKUT vardı, genelde solcu, sosyal demokrat ve AK Parti’nin hazzetmediği arkadaşlar faaliyet gösteriyor diye onları yok ettiler. AFAD diye bir yapı kurdular başına şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısını koydular, 2018’den beri Soylu’nun kontrolünde, depremin ilk günü sabahleyin görünen Soylu bir kayboldu 8’inci, 9’uncu, 10’uncu gün ortaya çıktı iş işten geçmişti.”

Kaynak: ANKA