CHP'li Sümer: İktidar, beceriksizliği ile milleti ölüme terk etti

Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer “11 ili etkileyen ve on binlerce can kaybına neden olan depremler sonrasında, Meclis'te gerçekleştirdiği konuşmada yaşanan gcikmelerle ihmalleri eleştirdi.

Orhan Sümer, “Cumhuriyet tarihi boyunca her iktidar elinden geldiğince memlekete hizmet etmek için çalışmıştır. Ancak hiçbir iktidar güç zehirlenmesi yaşayıp, her şey tek bir kişinin elinde olsun dememiştir. Bugün Türkiye’nin yaşadığı sorunların bir çoğu ucube başkanlık sisteminin memlekete etkisidir. Sorumluluk almaktan uzak, tüm yandaşlarını kamu kadrolarına atayarak, liyakatsizliğin tavan yaptığı başka bir dönem yaşanmamıştır. İktidarın iş bilmezliği milleti fakirleştiriyor, ekonomik olarak zora sokuyordu. Ancak yaşanan son olaylar gösterdi ki Saray iktidarı tamamen tükenmiş ve yozlaşmıştır. Türkiye’nin kader planında çok kısa bir zaman sonrasında artık Saray rejimi yer almayacaktır” dedi

"İKTİDAR BECERİKSİZLİĞİ İLE MİLLETİ ÖLÜME TERK ETMİŞTİR"

"İktidar, beceriksizliği ve koordinasyonsuzluğu nedeniyle milleti enkaz altında ölüme terk etmiştir" diyen Orhan Sümer, şunları ifade etti:

“Türkiye kadroların doğru ellere teslim edilmezse nasıl bedeller ödeyeceğini çok acı bir şekilde tecrübe etmiştir. Koca koca Bakanlar çıkıp “ Cumhurbaşkanımızın Talimatıyla Hemen Deprem Bölgesine Hareket Ettik” diye açıklama yapıyorlar talimat almasa depremde yardıma dahi gidemeyecek bir düzenden bahsediyoruz. Vatandaş afetin ilk 3 günü bas bas yardım isterken birileri çadır satma derdindeymiş. Kızılay birilerinin aile şirketi duruma getirilmiş. AFAD'a başkanlık edenin konuyla alakası yok. Deprem sonrasında bile Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak ilahiyatçı bir hoca atadılar. Bu kadar aymazlık daha önce görülmemiştir. Şu çok açık ve nettir. İktidar, beceriksizliği ve koordinasyonsuzluğu nedeniyle milleti enkaz altında ölüme terk etmiştir.

HELALLİK İSTEME DEĞİL HESAP VERME ZAMANI

Orhan Sümer, “Daha depremin yaraları sarılmamış, halen enkaz altından cenazesini alamayan vatandaşlarımız var. Birileri çıkıp helallik istiyor. Önce bir hesap verin. İlk 3 gün neredeydiniz. Neden bu kadar yanlışa imza attınız. Çadırları neden parayla sattınız. demokrasilerde helallik istenmez. Hesap verilir. Saray iktidarı o hesabı vermekten kaçsa da millet sandıkta mutlaka soracaktır” Dedi

Orhan Sümer, “Hepinizin vicdanına sesleniyorum yakın zaman önce İçişleri Bakanı öncülüğünde “çök- kapan- tutun” tatbikatı yapıldı. Telefonlara mesaj geliyordu. Deprem için uyarı yapıyordu. Allah aşkına ne oldu bu sisteme? Neden çalışmadı? Kimin telefonuna uyarı mesajı gitti. 600 Milletvekiline soruyorum hanginizin telefonuna mesaj geldi. Ben size söyleyeyim. Hiç kimsenin. Sözde milletin telefonuna mesaj gidecekti gördük ki millet enkaz altından devlete beni kurtarın diye mesaj atıyor. Saray iktidarı onu bile becerip vatandaşlarımızı kurtaramadı aradan 3 hafta geçti iktidarın kurtarmaya çalıştığı tek şeyin kendi itibarı olduğunu görüyoruz.

'KIZILAY VE AFAD’I BİLE RANT DÜZENİNE ALIŞTIRDILAR'

İki büyük deprem olmuş binlerce artçı deprem olmaya devam ediyor. Millet canının derdinde sağ çıkan vatandaşlarımızın acilen konaklama sorununun çözülmesi gerekiyor, bir bakıyoruz Kızılay elindeki çadırları ve konserveleri parayla satmış. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nden bugünlere gelen yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin yarasına merhem olan Kızılay’ın geldiği nokta içler acısıdır. Rant iktidarı dediğimiz zaman birileri kızıyor ama AFAD'ı, Kızılay’ı bile rant düzenine alıştıranların, akrabalarını yönetim kuruluna hiç utanmadan üçer beşer atayanların bu millete verilecek hesabı vardır.

Tüm Türkiye Adana’nın afet durumunda pilot şehre dönüştüğüne şahit oldu. Adıyaman, Maraş, Hatay ve çevre illerdeki havalimanları kullanılamaz durumdayken rant uğruna, ısrarla kapatılmak istenen Şakirpaşa Havalimanı’nı tüm devlet yetkilileri kullandı. Ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Buradan yetkilere de seslenmek istiyorum yıllardır - yıkıldı, yıkılacak- taşındı, söylemlerinin ne kadar yersiz olduğu orta çıkmıştır. Şakirpaşa Havalimanı ile ilgili olumsuz görüşlerin gözden geçirmesinin tam zamanıdır.

'VATANDAŞ DA NOT TUTUYOR'

Afet bölgelerinde para dağıtan siyasetçileri, can pazarı yaşanırken çadır satanları, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşın internetini kesenleri, halkını soğukta donarak ölmeye mâhkum edenleri, ilk fırsatta üniversiteleri gözden çıkarıp kapatanları, maçları seyircisiz oynatacağız diyenleri, en hayati kurumlara akrabalarını atayanları, vatandaşı sizi not ettik diye tehdit edenleri, borsayı kapatmayıp küçük yatırımcıyı soyanları, asla unutmayacağız ilk seçimden sonra devleti yeniden inşa edeceğiz. Türkiye’nin hak ettiği geleceği hep beraber kuracağız.”